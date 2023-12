Zielinski, l’Inter c’è: “Marotta vuole soddisfare le sue richieste con questa proposta”

E' Piotr Zieliński uno degli obiettivi dell'Inter a parametro zero per la prossima stagione. E domani sera sarà una grande occasione per i dirigenti nerazzurri per guardarlo per l'ennesima volta da vicino. Scrive Tuttosport: "Il centrocampista polacco, rimasto a Napoli dopo un’estate in bilico, con l’Al-Ahli pronto a fargli ponti d’oro per portarlo in Arabia - 12 milioni a stagione per tre anni, 30 per il club -, ha ancora il contratto in scadenza nel giugno 2024 e all’orizzonte non si vedono margini di manovra per prolungare con la società di De Laurentiis.