Romano annuncia: “Inter molto convinta, ecco chi sarà il primo acquisto del 2024/25”

Nel corso del suo intervento nella live di SOS Fanta su Twitch, Fabrizio Romano ha parlato così della trattativa tra l'Inter e Tiago Djalo per un suo arrivo a zero in estate: "Sento l'Inter molto convinta, anche chi gli è vicino: mi ricorda l'operazione Onana. A livello di flirt siamo molto avanti: l'Inter è la stragrande favorita nonostante la Juve e qualche club in Spagna. L'Inter ha in testa da tempo una proposta ed è molto avanti: ha più dell'80% di diventare il primo acquisto dell'Inter 2024".