Napoli irritato, Zielinski a rischio taglio: i motivi. Ha scelto l’Inter da tempo

Piotr Zielinski rischia di finire fuori dalla lista Uefa del Napoli: valutazioni in corso. Lui ha scelto l'Inter da tempo per il futuro

Piotr Zielinski rischia di finire fuori dalla lista Uefa del Napoli. Valutazioni in corso, solo tre dei cinque nuovi acquisti potranno essere inseriti nell’elenco per la Champions League, motivo per cui il polacco - in scadenza al 30 giugno 2024 - è seriamente a rischio per calciomercato.com. Il club vede che ha la testa altrove ormai.