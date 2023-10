Inter-Benfica, comparazione quote Oddschecker: nerazzurri con la storia dalla loro

Inter-Benfica, quanti gol? – Quando Inter e Benfica si affrontano a San Siro lo spettacolo è assicurato: nei due precedenti (4-3 in Coppa Uefa nel 2004 e 3-3 in Champions lo scorso aprile) sono stati segnati ben 13 gol. Sarà così anche questa volta? I bookmaker optano per l’Over 2.5, ma la distanza con l’Under 2.5 resta minima. Più di due gol nel match si gioca infatti a 1.75 su Betfair e Sisal, 1.80 su Netbet e 1.85 su LeoVegas; l’ipotesi opposta arriva a 2.10 su Betflag, 2.00 su bet365 e 1.96 su Planetwin365. Davvero simili le quote sui mercati Goal/No Goal: favorito il primo tra 1.73 e 1.81, leggermente sfavorito il secondo tra 1.97 e 2.14.

Lautaro show anche in Champions? – Il Toro scalpita. Reduce dal poker contro la Salernitana e dal gol a San Sebastiàn, Lautaro Martinez ha già segnato anche al Benfica nel 3-3 già citato della scorsa Champions, sempre a San Siro. Inevitabile che anche gli occhi dei bookmaker siano su di lui: come evidenziato su Oddschecker, l’argentino primo marcatore si gioca a 4.50 su Pokerstars Sport, 4.55 su Goldbet e Better, 4.75 su bet365, 4.80 su LeoVegas e 5.00 su William Hill. Quota che crolla nel mercato Marcatore nei 90’: 2.05 su Betway, 2.20 su Pokerstars Sport e 2.30 su William Hill.

