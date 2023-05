Inter-Sassuolo, nerazzurri favoriti e in ballo per la lotta Champions: le quote

Inter-Sassuolo è uno degli anticipi del sabato della trentacinquesima giornata di Serie A, match decisivo per la rincorsa ad un posto Champions dei nerazzurri.

Redazione1908

Una delle squadra attualmente più in forma d’Europa e già con un piede e mezzo in finale di Champions League è costretta a non sbagliare in campionato per essere certa di ottenere un posto ed accedere alla massima competizione europea l’anno prossimo: questo è il paradosso dell’Inter, che a San Siro ospita un Sassuolo che invece non ha molto altro da chiedere al proprio cammino in Serie A.

LE QUOTE

Come si evince su OddsChecker, i padroni di casa sono nettamente favoriti sui neroverdi. Le quote della vittoria nerazzurra vanno da 1.40 di Bet365 e Betfair fino a 1.44 di Planetwin365 e Starcasinó Bet. Il pareggio è giocabile a 5.00 su Sisal, Starcasinó Bet, Bet365, Better, Planetwin365 e Betfair e fino a 5.25 su Snai. Il colpaccio di Berardi e compagni, invece, lo si trova a 7.00 su Snai, LeoVegas e Bet365 ed a 7.50 su Betfair. Interessante la quota che prevede entrambe le squadre a segno, evento ripetutosi in cinque degli ultimi sette confronti tra le due compagini: il mercato va da 1.70 di Snai fino a 1.80 di LeoVegas ed è quotato meno del No Goal, giocabile a 2.00 su Bet365 è Planetwin365 ed a 2.05 su Snai e Betfair. Nonostante il subconscio dei nerazzurri suggerisca cautela e parsimonia in vista dell’Euroderby di ritorno, come riporta Oddschecker.com/it Inter-Sassuolo potrebbe essere un match ricco di gol, come anche suggeriscono le quote dei bookmaker: l’Over 2.5 si trova a 1.53 su Starcasinó Bet, Planetwin365 e Bet365, ben al di sotto dell’Under 2.5 che arriva a 2.55 su Betfair.

I PRECEDENTI

All’andata, al Mapei Stadium, l’Inter vinse 2-1 grazie alla doppietta di Dzeko, con in mezzo il gol di Frattesi. Più in generale il Sassuolo non rievoca dolci ricordi nella mente dei tifosi dell’Inter, specie quando i nerazzurri hanno molto da perdere. L’anno scorso contro il Sassuolo l’Inter perse in casa (0-2, Raspadori e Scamacca) un match giocato senza Brozovic e rivelatosi decisivo per la vittoria finale del Milan in campionato, o andando ancora indietro nel tempo, alla stagione 2017/2018, quando a San Siro il Sassuolo si impose per 2-1 (Politano, Berardi, Rafinha) consegnando il match point alla Lazio per andare in Champions salvo poi sprecarlo contro il Crotone tenendo così in vita l’Inter che all’ultima giornata vinse 3-2 all’Olimpico proprio contro i biancocelesti grazie al gol di Vecino e tornando in Champions League dopo 6 anni.

Corsi e ricorsi storici, anche quest’anno Inter-Sassuolo ha l’aria di essere un match decisivo per le sorti europee dell’Inter.