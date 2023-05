Di Marzio – Onana? Inter non si siede per meno di 50 mln. Attacco, Lukaku o…

Il prezzo di André Onana e gli scenari per l’attacco dell’Inter verso l’estate. È vigilia di derby a Milano e Gianluca Di Marzio, in collegamento da Piazza Duomo, ha parlato dei possibili sviluppi di mercato che riguardano da vicino i nerazzurri in vista di giugno. “Onana? L’Inter non si siede per meno di 50 milioni ed è arrivato a parametro 0. Lautaro rimane sicuramente in nerazzurro mentre girerà molto attorno a Lukaku.