Inter, alti e bassi in avvio di stagione ma i bookie si fidano di Inzaghi: tutte le quote

I bookie credono che l'Inter possa fare una grande seconda parte di stagione, andando a sistemare ciò che non ha funzionato nella prima

Marco Macca

È stato un avvio di campionato a due facce quello dell'Inter che, dopo essersi imposta sull'Atalanta ha chiuso la prima parte di stagione al quinto posto in Serie A, a quota 30 punti, gli stessi collezionati dalla Lazio. La vetta è lontana 11 punti: il Napoli capolista, protagonista di un cammino praticamente netto, è infatti a 41. Nonostante questa distanza e il fatto che Juventus e Milan la precedano in classifica, la quota relativa alla vittoria dello Scudetto non è particolarmente alta: 7.50, sia su Sisal che su Better. Queste e altre quote sulla Serie A e su tutto il meglio del calcio internazionale sono anche su Gazzetta Scommesse. Tornando all’Inter, i bookie credono dunque che la squadra di Inzaghi possa fare una grande seconda parte di stagione, andando a sistemare ciò che non ha funzionato nella prima. La soglia imposta per l'arrivo dei nerazzurri tra le prime quattro in classifica, e dunque la partecipazione alla prossima Champions League, è bassissima: 1.25 contro il 3.50 relativo all'esclusione dalle posizioni europee di primo livello.

INZAGHI INTOCCABILE? Gli scommettitori hanno fiducia nell'Inter e nel suo allenatore, messo in discussione in queste prime 15 gare (in particolare dopo le sconfitte nel derby, e contro Udinese e Roma). Le tre vittorie contro Sassuolo, Salernitana e Fiorentina, hanno allontanato le voci sul futuro del tecnico e dato punti importanti e fiducia alla squadra. La disfatta nel derby d'Italia (2-0 contro la Juventus) resta un boccone amaro da digerire, ma la panchina di Inzaghi non sembra essere tornata a traballare. Adesso che l'allarme è rientrato, anche la quota corrispondente all'addio del tecnico è salita, giungendo a 9.00, sempre su Sisal. I nerazzurri saranno chiamati immediatamente al big match alla ripresa: il 4 gennaio è infatti in programma la gara casalinga contro il Napoli.

A PROPOSITO DI GOL - Lukaku e compagni hanno vinto dieci gare, perdendone cinque e pareggiandone neanche una. Sono stati 34 i gol fatti, 22 quelli subiti. Un'altra giocata da prendere in considerazione è quella relativa al miglior attacco. E dopo il Napoli (1.44), è l'Inter ad avere la quota più bassa (2.50). E non solo, perché il nerazzurro Lautaro Martinez, fresco di partecipazione ai Mondiali di Qatar con l'Argentina, è il principale indiziato, dopo Osimhen, a prendersi il titolo di capocannoniere della Serie A 2022/23. La quota è di 6.00 su Sisal (il nigeriano è stra-favorito a 2.50). Il Toro è ora a quota sette, a due lunghezze di distanza dal collega azzurro, che con nove centri realizzati si è guadagnato il momentaneo primo posto in classifica. E se il reparto offensivo viene premiato dai bookmaker, di certo non è possibile dire lo stesso sulla difesa. La possibilità che, a fine campionato, quella nerazzurra sia la miglior retroguardia della Serie A è un’ipotesi più che complicata: la quota è, addirittura, di 33.00.

CAMMINO EUROPEO (E NON SOLO) - Spostandoci di competizione, l'Inter si è resa protagonista di un ottimo percorso in Champions, guadagnando il secondo posto in un girone proibitivo che vedeva presenti sia il Bayern Monaco che il Barcellona (oltre al Viktoria Plzen). Ora dovrà affrontare il Porto (22 febbraio l'andata, 14 marzo il ritorno), ma le possibilità di strappare il pass per i quarti sono alte per gli operatori: la quota è di 2.50. Quella relativa all'ingresso in semifinale arriva a 6.00 su Sisal, mentre l'ipotesi secondo cui possa raggiungere la finale vale 9.00 su Sisal, 12 su Better. La vittoria della Champions è, al momento, uno scenario quantomeno remoto: la quota corrispondente è di 25.00, sia su Sisal cha su Better. Infine, occhio alla Coppa Italia, dove l'Inter campione in carica assume il ruolo di favorita insieme alle prime della classe. Su Sisal la vittoria finale sta a 5.00 (stessa quota di Napoli, Milan e Juve). Si abbassa su Better (4.50), che pone le due milanesi davanti a tutte le altre.