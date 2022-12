Dumfries, il Chelsea è pronto a bussare in viale Liberazione. “Ecco la richiesta dell’Inter”

"Denzel Dumfries è stato bravo al Mondiale, irreale negli ottavi contro gli Stati Uniti: un gol e due assist. L’Inter lo ha preso dopo averlo visto in un’altra grande manifestazione, l’Europeo, e non è escluso che sia il Mondiale a proiettarlo in un’altra dimensione: i terzini destri di alto livello non abbondano. Dumfries in Qatar ha finito male, causando il rigore segnato da Messi ai quarti e litigando con mezza Argentina durante i rigori finali. L’Inter per lui chiede 60 milioni anche se certo, è nelle logiche di mercato pensare che, in caso di offerta, accetterebbe meno: per ragioni di bilancio, non è nella condizione di dire no a maxi proposte. Il Chelsea è il grande indiziato: è possibile che si presenti nei prossimi mesi con l’offerta per l’estate, senza dimenticare l’interesse di altri club (Bayern?). L’Inter così ha cominciato a guardarsi intorno per cercare un sostituto: primo comandamento, essere pronti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.