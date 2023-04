Salernitana-Inter, comparazione quote: nerazzurri chiamati a rialzare la testa

La criticità del momento impone il riscatto per l'Inter di Simone Inzaghi, che deve necessariamente rialzare la testa per restare tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League

Redazione1908

La partita aprirà il programma della 29esima giornata, il calcio d'inizio è previsto per venerdì alle 17 allo stadio Arechi di Salerno.

GLI ULTIMI RISULTATI - La Salernitana ha una serie aperta di cinque risultati utili consecutivi, cioè una vittoria (Monza) e quattro pareggi (Sampdoria, Milan, Bologna e Spezia), per un totale di sette punti conquistati nelle ultime uscite. L'Inter deve uscire da un terribile mese in cui non ha mai vinto: l'ultimo successo risale al 5 marzo scorso sul Lecce, poi sono arrivati il k.o. con lo Spezia, il pari qualificazione col Porto e le sconfitte in campionato con Juventus e Fiorentina. L'andata delle semifinali di Coppa Italia con i bianconeri di martedì a Torino è terminato 1-1.

I PRECEDENTI - Salernitana e Inter si sono affrontate 7 volte in competizioni ufficiali, tutte in Serie A. Il bilancio nel complesso sorride ai nerazzurri, che hanno vinto in cinque occasioni contro le due degli avversari; non si è mai verificato invece un pareggio tra queste due formazioni. All'andata la sfida di San Siro si è conclusa 2-0 per la squadra di Inzaghi con le reti di Lautaro Martinez e Barella. Come riportato da , l'ultimo successo dei granata risale all'aprile del 1999, quando all'Arechi finì 2-0; dopo sono arrivate tre sconfitte di fila per i campani.

LE QUOTE - Nonostante il periodo molto complicato e l'impegno in trasferta, i bookmaker puntano sulla maggiore qualità dell'Inter per la gara dell'Arechi secondo quanto analizzato da OddsChecker. L'Inter è considerata nettamente favorita a 1.48 con SportBet, il pareggio tocca 4.75 con Snai e SportBet, mentre l'eventuale impresa della Salernitana arriva a 7.50 per Bet365, Betfair e LeoVegas. Probabilmente a causa della differenza di valore tra le due formazioni, gli operatori ritengono più probabile un buon numero di reti: l'Over 2.5 è a 1.75 per Betfair, l'Under 2.5 è a 2.16 con Planetwin. Per lo stesso motivo è più percorribile l'ipotesi in cui non riescano ad andare a segno entrambe: il No Gol è a 1.87 con Snai e Betfair, il Gol è a 1.97 con LeoVegas.