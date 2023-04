Juve-Inter, pagelle: Dzeko-Lautaro spenti. Brozovic senza magia. Mkhitaryan sprint

Gran parata su Di Maria a inizio partita. Poi aspetta la fine soporifera della gara, invece nel finale succede di tutto. Prende gol da Cuadrado (poteva non stringere le gambe in uscita), assiste al pari di Lukaku e poi si scatena contro Cuadrado a fine partita. In pieno Perisic style. Espulso, salterà il ritorno, ammesso e non concesso che fosse intenzione di Inzaghi farglielo giocare