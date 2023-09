Abu Dhabi Sports – Inter-Investcorp, si tratta: possibile closing nel ’24. Su Antonello…

"Proseguono le trattative tra Inter e Investcorp". Ne è certo Turki Alghamdi, giornalista di Abu Dhabi Sports, che già nei giorni precedenti si era espresso sul tema. Arrivano in questi minuti, attraverso il suo profilo Twitter, aggiornamenti sulla vicenda: "Non è previsto che le cose vengano completate in tempi brevi, quindi parliamo di qualche mese. Se le cose andranno bene, il closing e il perfezionamento dell'operazione avverrà nel prossimo anno, nel 2024. Ora aspettiamo gli sviluppi", scrive.

Ma la cronaca nerazzurra e quella araba si intrecciano oggi anche per un altro motivo: l'interesse dalla Saudi League per Alessandro Antonello, attuale CEO Corporate dell'Inter. Scrive Alghamdi: "Abbiamo analizzato e raccolto informazioni nelle ultime ore e si è concluso che la squadra di Asmi del Fondo ha presentato un'offerta ufficiale all'Inter per ottenere l'amministratore delegato Antonello. Possiamo confermare che Alessandro è disponibile a questo passaggio, ma rispetta il suo contratto in corso con l'Inter e vuole tempo per prendere una decisione".