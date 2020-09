Inter, affondo per Smalling: i dettagli dell’offerta nerazzurra. Due le alternative

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe essere lontano dall’Inter: il Tottenham fa sul serio per il centrale nerazzurro, e nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri. Secondo il Corriere dello Sport, in caso di cessione dello slovacco la dirigenza nerazzurra punterebbe con decisione su Chris Smalling, tornato al Manchester United dopo il mancato accordo con la Roma:

“I giallorossi hanno messo sul tavolo 12 milioni più bonus, mentre da Manchester non ne accettano meno di 20. Se avrà i soldi della cessione di Skriniar, l’Inter pensa seriamente a formulare una proposta da 18 milioni, magari pagabili in 3 rate, per strappare l’ok dello United, società con la quale sono già state chiuse le operazioni Lukaku e Sanchez“.

SOGNO – “Il sogno resta Nikola Milenkovic della Fiorentina, ma l’opzione più probabile è Chris Smalling dello United. […] La Fiorentina non vuole assolutamente cedere il serbo, se non di fronte a un’offerta da 40 milioni. Il Milan ne ha proposti la metà, mentre l’Inter è alla finestra. La sensazione è che la pista che porta a Milenkovic sia nettamente la più complicata“.

ALTERNATIVA – “Gli 007 nerazzurri negli ultimi mesi hanno ripreso a seguire Kabak, che già era stato monitorato a livello giovanile. Un sondaggio c’era stato pure lo scorso anno anno quando il Milan lo aveva sul suo taccuino e lo Schalke pagò la clausola da 15 milioni acquistandolo dallo Stoccarda. Adesso lo Schalke ha messo una clausola assai più alta (50 milioni), ma gli intermediari che hanno proposto il turco all’Inter sono convinti che può essere preso con una cifra decisamente minore“.