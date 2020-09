SM – Milenkovic costa caro. L’Inter pensa a un vecchio obiettivo per sostituire Skriniar

Il Tottenham è a Milano e sta trattando con l’Inter l’acquisto di Skriniar. Il club nerazzurro chiede circa 60 milioni di euro, mentre gli Spurs non sembrano voler andare oltre i 35 milioni di euro. Considerando che l’Inter ha messo sul mercato anche Ranocchia, il solo probabile arrivo di Darmian non basta.

L’obiettivo numero è Milenkovic della Fiorentina, ma la società viola chiede tanto per il cartellino del difensore: 40 milioni per la cessione del serbo. Per questo l’Inter sarebbe tornata su un vecchio obiettivo: secondo quanto riporta Sportmediaset sarebbero in netta ascesa le quotazioni di Smalling. Il difensore, tornato allo United dopo il prestito alla Roma, costa meno (20 milioni circa) e conosce bene il campionato italiano, oltre ad aver dimostrato di saper giocare nella linea a tre.