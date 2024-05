"Il cambio di proprietà? Oaktree è una realtà ricca, ma nuova nel calcio. Devo capire qual è la loro mentalità. Ma ci sono grandi professionisti come Ausilio e Marotta, che conoscono perfettamente Lautaro. Ausilio lo ha scelto quando lui era un ragazzo, quando c'erano Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Le cifre? Non sono importanti per i tifosi, sono importanti le emozioni di vedere Lautaro in campo. Non è mai simpatico parlare di cifre, ma la realtà è che l'Inter è arrivata l'anno scorso in finale di Champions League e quest'anno ha vinto lo scudetto, è una grande squadra. Di cifre devo parlare con loro. L'importante è che Lautaro sia felice di restare, che gli piaccia tanto vivere in Italia".

"Abbiamo due anni per arrivare a un accordo con tutta tranquillità. Non abbiamo parlato con nessun'altra squadra d'Europa perché vogliamo arrivare a un accordo, se dovessimo farlo è perché è finito il dialogo con l'Inter. Viviamo in una realtà che va molto veloce. Lui è il capitano dell'Inter a 26 anni, non ce ne sono tanti così. Il suo procuratore sa che Lautaro è un uomo serio, che si identifica con la squadra. Mi ha detto: "Finché non è finito il dialogo con l'Inter, non parliamo con nessun'altra squadra. Se possiamo arrivare a un accordo, meraviglioso, altrimenti sia Lautaro che l'Inter continueranno a vivere. Non è molto facile arrivare a un accordo, dobbiamo parlare di tante cose. Ma ho un messaggio per i tifosi: la società è seria come lo è Lautaro, lavoriamo per arrivare all'intesa. Ma la gente sa che nel calcio del 2024 ci sono tanti interessi. Lautaro mi ha detto: "Abbiamo tempo, sono tranquillo". Chi può ascoltare offerte è solo l'Inter, ascolteremo altre offerte solo se il club deciderà di vendere, visto che ha un contratto fino al 2026".

"Dobbiamo ascoltare la nuova società, la nuova situazione. Arriva un fondo americano, che magari pensa al calcio in maniera diversa. Questo non lo so. Devo capire qual è la situazione. Potrebbe essere che l'Inter voglia diventare grande come il Real Madrid, ma anche che si ridimensioni, questo non lo sappiamo. Lautaro quando arriva a San Siro è molto felice, non ci sono soldi che possano cambiare questo. Ma il suo procuratore deve pensare anche al suo futuro. Al momento, non ci sono possibilità che lui non sia ancora felice all'Inter. L'Inter è un grande club, Lautaro è felice in Italia. Ma non è solo una questione di felicità, bisogna ragionare da professionisti. Lui sta pensando di vincere tutto con l'Inter e l'Argentina".

(Fonte: Telelombardia)