Agnelli-Conte, Inter furiosa: “Insulti e provocazioni pesanti da tutta la Juve”

Smaltita la delusione dopo l’eliminazione in Coppa Italia, l’Inter lavora per preparare i prossimi due impegni cruciali di campionato contro Lazio e Milan. Non è dimenticato però quanto accaduto durante la gara di ieri, ovvero le schermaglie con l’area tecnica della Juventus. Questa la posizione dell’Inter su quanto accaduto allo Stadium: “La dirigenza nerazzurra è riunita ad Appiano per compattarsi attorno all’allenatore – spiega La Gazzetta dello Sport -, che già dopo il match aveva spiegato di essere stato insultato continuamente: “La Juve dica la verità, ci vorrebbe rispetto”.

La posizione del club

Non dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale ma filtra appunto l’enorme fastidio per l’atteggiamento della dirigenza e della panchina bianconera, che avrebbero preso di mira non soltanto Conte anche prima della frase di Bonucci (“Rispetta l’arbitro”) in seguito alla proteste del tecnico per il presunto rigore su Lautaro. Gli insulti, assicura l’Inter, erano iniziati prima e sono proseguiti nell’intervallo con altre parole grosse. Fino al triste epilogo, con il presidente bianconero Andrea Agnelli che mentre raggiunge il campo da del “cogl…” a Conte. Perché a questo punto ci sono pochi dubbi che il destinatario dell’insulto fosse l’ex tecnico, con il quale dopo tanto amore si era consumata la traumatica rottura del 2014.