Inter, quali alternative a Perisic? “3 i nomi osservati. E questa contropartita da giocarsi”

E' tema di strettissima attualità in casa Inter il futuro di Ivan Perisic. L'ennesima prestazione sontuosa contro il Verona non lascia spazio a dubbi: il rinnovo va cercato a tutti i costi. E' chiaro però che la società non deve farsi trovare impreparata e, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sta vagliando diverse piste alternative: "Ribadito che la speranza è di poter andare avanti con Perisic e Gosens, tra gli elementi sotto osservazione se il croato lasciasse Milano ci sono quelli di Kostic e Cambiaso. L'esterno croato dell'Eintracht Francoforte andrà in scadenza nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare. Ha 29 anni e caratteristiche di spinta non da poco (3 gol e 8 assist stagionali), ma dovrebbe entrare nel meccanismo a tutta fascia nel 3-5-2 di Inzaghi.