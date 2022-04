Inter, comunicazione chiarissima a Perisic: “Marotta ha detto a Ivan che…”

Il prossimo incontro è programmato tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, le parti si rivedranno dopo i primi dialoghi

L'ennesima prestazione sontuosa di Ivan Perisic lascia spazio a pochi dubbi: l'Inter deve fare di tutto per rinnovare il suo contratto . Ecco perché, come spiega Calciomercato.com, presto le parti si vedranno per capire se ci sono i margini per chiudere il rinnovo: "Il prossimo incontro è programmato tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, le parti si rivedranno dopo i primi dialoghi di qualche mese fa e proveranno a procedere.

Ausilio e Marotta gli hanno ormai chiarito che l’Inter non gli corrisponderà più di 4 milioni e che sono disposti anche ad offrirgli un biennale. Perisic vuole capire se da qualche altra parta c’è qualcuno disposto ad alzare la posta e per questo motivo prende tempo. Nessun problema in viale della Liberazione, dove sono disposti ad aspettare ancora un po’, anche perché la priorità è tutta al campionato e poi, eventualmente, un sostituto i nerazzurri se lo sono già messi in casa. Tra una ventina di giorni la pratica Perisic tornerà in cima alla pila di fogli custoditi da Ausilio e Marotta".