Un risultato che, in ottica scudetto, cambia poco: la possibilità di vincere il tricolore in occasione del derby di lunedì è ancora intatta. L'unica differenza è che ora, per festeggiare davanti ai cugini rossoneri, servirà batterli, mentre in caso di successo contro il Cagliari sarebbe bastato anche un pareggio. Insomma, la sostanza è sempre la stessa: il conto alla rovescia per il titolo, iniziato già da parecchie settimane, è ormai agli sgoccioli. Anche i più scaramantici hanno ammorbidito le proprie reticenze, tanto che a San Siro si è alzato più volte il coro "vinceremo il tricolor!".

Infine, un ultimo appunto. Premesso che lamentarsi per l'episodio del gol del pareggio del Cagliari serve a poco, non si può non accennare non solo al tocco con il braccio - evidentissimo - di Lapadula, ma anche a come sia stata gestita l'intera situazione dalla squadra arbitrale: check in sala Var rapidissimo, Fourneau nemmeno richiamato al monitor, palla a centrocampo e si riparte. Com'era la cosa della Marotta League?

