Il tecnico dell'Inter commenta così in conferenza stampa il pareggio per 2-2 contro i sardi: "Poco da dire ai ragazzi"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 2-2 ottenuto a San Siro contro il Cagliari: "Motivazioni extra nel derby? Secondo me non si devono riaccendere, questa squadra ha motivazioni dal 13 di luglio. Questi ragazzi sono da applaudire. Siamo dispiaciuti per il pareggio, volevamo la vittoria, abbiamo trovato una squadra venuta a San Siro a fare la sua gara. Essendo stati due volte in vantaggio, dovevamo portare a casa la partita, ma vedo una squadra concentratissima, sul pezzo, che nel girone di ritorno ha fatto 11 vittorie e 2 pareggi, ho poco da dire ai ragazzi. Chiaramente volevamo l'ennesima vittoria davanti a questo pubblico meraviglioso. Sappiamo che lunedì è la prima grande occasione, siamo vicini a un grandissimo traguardo che vogliamo tutti quanti raggiungere".