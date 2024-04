Oggi, viene fatto per la prima volta il nome di un miliardario saudita, al netto delle prevedibili smentite di rito.

La famiglia saudita interessata starebbe tentando "di radunare una cordata di investitori per acquistare il club. Questo il retroscena sull’interesse arabo di acquisire la società di viale della Liberazione. Secondo indiscrezioni raccolte da giornalisti sauditi — che non trovano la conferma del diretto interessato, e che fonti vicine alla famiglia reale squalificano come “speculazioni” — dietro l’operazione potrebbe esserci Al Waleed bin Talal Al Saud, miliardario, fondatore e proprietario di Kingdom Holding Company. Fu fatto arrestare insieme ad altri nobili nel 2017 dal principe ereditario Mohammad Bin Salman e rilasciato dopo 83 giorni di detenzione all’hotel Ritz di Riad, a seguito di una transazione a nove zeri", scrive Repubblica.