In quella fase, fonti vicine al fondo comunicarono l’intenzione di espandere gli interessi anche in altri campionati europei. Fra i club valutati al tempo, anche Roma e Fiorentina. Quegli stessi soggetti oggi comunicano che “non risulta un interesse diretto di Pif per club italiani”. Il fondo sovrano saudita sta, anzi, modificando l’atteggiamento nel calcio. Dopo anni di spese folli, cerca ora investitori privati (soprattutto locali) pronti a entrare nel capitale delle 4 squadre di cui è proprietario in patria, fra cui l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. E ha abbandonato l’idea di acquistare una 5ª società nella Roshn Saudi League, l’Al-Ittifaq".