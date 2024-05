"L’Inter gioca, la dirigenza progetta il futuro. Marotta, Ausilio e Baccin si sono già portati avanti con Zielinski e Taremi, oltre al pressing sul portiere Bento, l’obiettivo numero uno per il ruolo di vice-Sommer (anche se andrà convinto l’Athletico Paranaense a cederlo per 20 milioni o qualcosa in meno)". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle prime operazioni che l'Inter punta a fare nel mercato estivo.

"Ausilio nelle varie interviste post-scudetto ha confermato come la volontà della società, ad oggi, nonostante la nuova Champions e il Mondiale per club nell’estate 2025, sia quella di avere due titolari per ruolo e rimanere quindi con quattro giocatori nel reparto d’attacco. Se sarà così, lo si capirà ovviamente nei prossimi mesi, però di certo l’Inter ha in mente di consegnare a Inzaghi un nuovo elemento offensivo da aggiungere a Lautaro Martinez, Thuram (offerte da 85 milioni, valore della clausola, permettendo) e il neo acquisto Taremi. Un giocatore magari con caratteristiche tecniche differenti, uno come Gudmundsson del Genoa, tanto per citare un profilo assai gradito in Viale della Liberazione", si legge su Tuttosport. Al momento, però, sotto contratto ci sono ancora Arnautovic, Sanchez - quest'ultimo verrà sostituito numericamente da Taremi - e probabilmente Correa, a meno che il Marsiglia non vinca l'Europa League in modo da far scattare il riscatto automatico in caso di qualificazione alla Champions dell'OM.