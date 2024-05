"Avanti con calma, ma con uno scambio di promesse che gettano basi importanti per la buona riuscita dell’affare. L’Inter ha chiesto tempo ad Albert Gudmundsson e l’islandese si è impegnato a dare la priorità ai campioni d’Italia. Anche se sullo sfondo ci sono sempre le squadre della Premier che hanno mezzi economici e pure ascendente, se è vero che il biondo prima o poi vorrà emulare il bisnonno omonimo, con un passato anche nell’Arsenal". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Gudmundsson.

L'Inter lo sta monitorando da mesi alla luce dell'ottima stagione sin qui disputata con la maglia del Genoa - 16 gol e 3 assist - dal 26enne islandese. "L’Inter non può permettersi un’asta e soprattutto a chiesto tempo sia perché tutto è congelato (anche la firma sui rinnovi di Barella, Inzaghi e Lautaro) fino al 20 maggio, giorno della scadenza del prestito di Oaktree e del rifinanziamento cui sta lavorando il presidente Steven Zhang, sia perché, non potendo comunque chiudere il prossimo mercato in passivo, prima bisognerà fare cassa per raccogliere i 30 milioni richiesti dal Genoa. Che è ormai rassegnato a perdere il proprio leader per potere a sua volta finanziare il mercato in entrata", aggiunge la Rosea.