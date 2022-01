Atalanta-Inter, Sanchez prende sempre più quota. Ma c’è un’altra novità

La decisione definitiva sarà presa solo domattina, ma al momento la coppia d’attacco più probabile è quella formata da Sanchez e Lautaro

L’italiano ha dimostrato di essere in grande spolvero mettendo lo zampino nel gol decisivo in Supercoppa e può quindi far rifiatare un Dumfries che non si è mai fermato nell’ultimo mese e mezzo e mercoledì ha lottato per 89’. Le ultime prove sui campi della Pinetina suggeriscono in realtà anche una possibile sorpresa in difesa, dove Inzaghi potrebbe decidere di far riposare uno tra Skriniar e Bastoni: nel caso, D’Ambrosio e Dimarco scaldano i motori. Al momento, l’undici iniziale più probabile a Bergamo prevede: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Sanchez e Lautaro".