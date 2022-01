Atalanta-Inter, probabile formazione: Sanchez scalza Lautaro? Darmian più di Dumfries

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della trasferta di Bergamo

A Bergamo torna titolare Calhanoglu, che ha scontato la squalifica. Per il resto il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a schierare la formazione tipo con Handanovic in porta. Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. A destra Darmian in vantaggio su Dumfries, mentre a sinistra probabile la conferma di Perisic. Completano il centrocampo Barella e Brozovic.