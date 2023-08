GdS – Inter, 10 milioni per rifare l’attacco. Ma il cambio di strategia lascia dubbi

Perchè questo cambio di strategia?

"Resta una domanda: perché la società nerazzurra, dopo aver stanziato 35-40 milioni per l'affare Lukaku, ha poi via via ridotto quel budget per rinforzare il reparto offensivo? Su Morata si è deciso di non andare oltre quota 16 milioni, su Scamacca ci si è fermati a 25. Niente da fare, la scelta è poi caduta su Arnautovic. La risposta dell'Inter è in un mercato che, per quella fascia di prezzo, non ha offerto molto. Balogun, prima inseguito e poi abbandonato, sta andando al Monaco per 48 milioni di euro. Ecco perché l'arrivo di Arnautovic, per un quarto di quanto stanziato per Lukaku, e l'idea di dirottare i soldi sull'acquisto di un difensore. Il campo dovrà dire se l'orientamento sarà stato corretto".