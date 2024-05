Da tempo i dirigenti dell'Inter sono al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Quella 2024/25 sarà una stagione mai vista come numero di partite, ecco perché c'è bisogno di rimpolpare alcuni reparti, soprattutto l'attacco. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , ora c’è una pista in più da seguire per l’attacco di Simone Inzaghi, pista che arriva fino a Barcellona e che si affianca a quella di Albert Gudmundsson.

"Il brasiliano Vitor Roque, in patria soprannominato Tigrinho, è finito sui tavoli dei dirigenti nerazzurri. In estate lascerà la squadra che per lui, nel luglio scorso, ha investito circa 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus variabili per strapparlo all’Atletico Paranaense. Peccato che la storia in Catalogna non è andata come il talento brasiliano sperava. Ecco perché l’idea di una separazione anticipata si sta facendo strada giorno dopo giorno".