Sono giorni fondamentali per il futuro dell'Inter fuori dal campo. Mentre la squadra di Simone Inzaghi si prepara all'ultima partita in casa della stagione contro la Lazio, occasione in cui avverrà anche la premiazione per la vittoria dello scudetto, infatti, Steven Zhang, presidente nerazzurro, è al lavoro per definire l'accordo con il fondo USA Pimco per un nuovo prestito da 430 milioni di euro circa, che permetteranno di liquidare Oaktree e programmare i prossimi mesi in serenità.