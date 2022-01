Attesa per Bologna-Inter, ecco quando arriverà la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, oggi, si è espresso su Udinese-Salernitana, prima partita rinviata per i casi Covid. Attesa per Bologna-Inter

Il Giudice Sportivo, nella giornata di oggi, si è espresso su Udinese-Salernitana , prima partita rinviata per i casi Covid. La decisione è stata di punire i campani con il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Ma cresce l'attesa per la decisione su Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese , altre partite che non si sono disputate dopo le varie decisioni delle Asl regionali.

Nell'ultimo dispositivo del Giudice Sportivo, non si faceva riferimento a Bologna-Inter, essendo quella del Giudice una risposta ai ricorsi presentati dalle squadre. Ma il Bologna non ha fatto ricorso, pur essendo la partita finita automaticamente sub judice. E' stata la stessa Lega a far sapere che una decisione sulle partite sarebbe stata annunciata il prossimo 21 gennaio.