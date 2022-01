Giudice sportivo, Udinese-Salernitana: 3-0. E per i campani anche -1

La gara non si era disputata il 21 dicembre per la mancata presentazione dei campani dopo l'alt dell'Asl di Salerno

Eva A. Provenzano

Perdita della gara 0-3 a tavolino e 1 punto di penalizzazione alla Salernitana, ovvero le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara. E' quanto ha deciso il Giudice sportivo della serie A in merito a Udinese-Salernitana, non disputata il 21 dicembre scorso per la mancata presentazione dei campani dopo l'alt dell'Asl di Salerno.

"Non risulta che la società reclamante (la Salernitana. ndr) - spiega il giudice sportivo, Gerardo Mastradrea, nel motivare la sua decisione - abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento, tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in "bolla" e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo, tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative e delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l'Azienda sanitaria di pertinenza prima dell'interdizione finale della trasferta".

"In base ai principi generali la reclamante - sottolinea non può trarre beneficio esimente, ai fini 'sportivi', dal provvedimento interdittivo dell'Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l'ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo", conclude la sentenza.

