Coppa Italia, aumenta il pressing di Inter, Juve e Milan: si fa strada una nuova ipotesi

Il calcio riparte dalla Coppa Italia. La proposta avanzata ieri dal ministro Spadafora per la ripartenza del pallone dopo il lockdown per coronavirus è stata accettata dall’Assemblea di Lega Serie A ancora in corso. La decisione è di partire con le semifinali di ritorno (sabato 13 giugno Juventus-Milan e domenica 14 giugno Napoli-Inter). Non mancano però i contrasti, con i dubbi avanzati da tre delle semifinaliste, Inter, Juventus e Milan, sugli incontri ravvicinati. Si valuta l’ipotesi di uno slittamento della finale ma considerati i pochi margini di manovra per gli incastri, la Lega vuole tornare a rinegoziare con il governo la possibilità di una data diversa da mercoledì 17 giugno. Così Repubblica aggiorna sulle trattative in corso in Lega per la ripresa della stagione

Anche la Gazzetta dello Sport conferma l’ipotesi slittamento.

“Conclusi Consiglio e Assemblea si fa strada l’idea di rinviare la finale di Coppa Italia, inizialmente programmata per il 17 giugno a Roma. Le semifinali sembrano invece confermate per il 13 e il 14. Mentre il campionato dovrebbe ripartire il weekend del 20 con i recuperi della 25esima giornata, iniziando sabato 19 con Atalanta-Sassuolo. Non è un caso che si stia pensando di riprendere proprio da Bergamo, la città più colpita dalla tragedia del Covid 19: la Lega sta studiando le modalità per ricordare le vittime del coronavirus, mentre il Pd del Lazio ha proposto di cominciare con un minuto di raccoglimento su tutti i campi rivolgendo un appello al presidente della Figc”.