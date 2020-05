Sky – Inter, serpeggia nervosismo e irritazione: ecco perché

“All’Inter non hanno certo fatto salti di gioia per il calendario imposto dalla Lega. L’Inter si troverà a dover affrontare tre partite in pochi giorni prima di tutti. Prima che la Serie A riparta ufficialmente, l’Inter rischia di aver giocato già tre partite. E chiaramente, in casa nerazzurra serpeggia nervosismo e irritazione, già dai giorni scorsi. Naturalmente Conte intensificherà gli allenamenti per una ripartenza rapida, dal momento che l’Inter si gioca subito un trofeo nelle prime partite che la vedranno in campo. E la ripresa degli allenamenti a ritmi più alti, aiuterà anche a ritrovare la tranquillità”.

Così Sky Sport descrive il clima che si respira in casa Inter, dopo l’ufficialità del calendario della Lega Serie A. L’Inter giocherà il 14 giugno a Napoli, poi il 17 l’eventuale finale di Coppa Italia e il 20 il recupero con la Sampdoria.