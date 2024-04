Piero Ausilio , DS dell'Inter, ieri sera era in tribuna al Montjuic per vedere il match tra Barcellona e PSG. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che definisce "Ausilio in missione". Il dirigente nerazzurro, tra l'altro, questa sera sarà a Manchester per il quarto di finale tra il City di Guardiola e il Real Madrid di Ancelotti.

"Ausilio, che rientrerà subito in Italia, ha sfruttato l'occasione per parlare con colleghi e agenti, ma anche per chiarirsi le idee sulle possibili occasioni di mercato (non passa giorno che all'Inter non sia proposto un calciatore...). Marotta, Ausilio e Baccin si sono portati avanti con il lavoro in vista della prossima stagione mettendo sotto contratto gli svincolati Zielinski e Taremi e sono in attesa di capire dalla proprietà quali saranno le indicazioni in vista del prossimo mercato", aggiorna La Gazzetta dello Sport.