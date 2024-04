"Se è vero che il pareggio è vitale per il Cagliari e tutto sommato è indolore per l’Inter, è anche vero che arrivare al derby con due risultati a disposizione sarebbe stato meglio per Inzaghi, che con questi due punti lasciati per strada con qualche superficialità difensiva di troppo rinuncia anche alla folle corsa per il record di 102 punti, che appartiene alla Juve di Conte del 2014 e non è raggiungibile. La cavalcata tricolore è arrivata comunque in prossimità del traguardo con velocità disarmante e l’Inter sogna di regalarsi un atto finale esaltante, memore del k.o. in volata di due anni fa coi rossoneri, delle critiche feroci della scorsa primavera, ma soprattutto come coronamento di un ciclo che ha già portato cinque trofei e una finale di Champions. Non male, per una squadra che in estate ha cambiato metà della rosa e non era considerata la grande favorita"