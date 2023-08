L’Inter ha deciso: sprint per Balogun, pronti 35 mln. “Decisive formula e percentuale rivendita”

"Per l’attaccante cresciuto nell’Academy dell’Arsenal ed esploso in Ligue 1 si prevede un investimento abbondante, ai limiti con le attuali possibilità del club di Zhang. Siamo più o meno alle stesse altezze che i dirigenti nerazzurri avevano preventivato per Romelu prima della giravolta teatrale del belga. Nel dettaglio, l’Inter è pronta a investire circa 35 milioni complessivi, anche se sarà decisiva la formula dell’affare, quella del pagamento (impensabile un’unica soluzione) e la percentuale sulla futura rivendita: su questo aspetto non secondario i nerazzurri sono disponibili ad aperture. In più, puntano sul lavoro certosino fatto dagli intermediari ai fianchi del club inglese e, soprattutto, sul gradimento dell’americano. Se volesse, Balogun potrebbe andare altrove, ma ha messo l’Inter avanti alle altre opzioni: lo ha ribadito pure ai suoi dirigenti di recente", aggiunge Gazzetta.