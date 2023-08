In UK – Inter, ecco la nuova offerta per Balogun. E lui vuole i nerazzurri

E' tornato ad essere Folarin Balogun il primo obiettivo per l'attacco dell'Inter, a maggior ragione dopo la decisione di Scamacca di unirsi all'Atalanta. E, secondo il portale britannico CaughtOffside, l'Arsenal, che ora ha grande abbondanza in attacco, sembra essere pronto ad abbassare le sue richieste per il suo centravanti, per il quale arriverà a pretendere circa 40-45 milioni di euro.