La vittoria della storia seconda stella, porterà nelle casse dell'Inter fiumi di denaro e non solo. Anche il valore di alcuni giocatori è schizzato alle 'stelle' dopo una cavalcata in campionato incredibile. "Il gruppo felice di stare insieme, vincente e molto più ricco di prima, nel senso dei crescenti milioni attaccati ai rispettivi cartellini. L’artigiano che ha assemblato l’argilla e l’ha trasformata in arte si chiama Simone".

"Il lavoro di Inzaghi ha fatto sì che Thuram, arrivato a zero e valutato una trentina di milioni all’inizio, ora sia perfettamente in linea con la clausola da 85 milioni che si ritrova. Il gemello del francese, capitan Lautaro, costava una fortuna già prima, ma dopo la migliore stagione della vita si spinge perfino oltre: sotto i 120 milioni, l’Inter non si siederebbe al tavolo per il Toro. Calha ha ormai trent’anni, ma anche lui si è alzato in volo: a inizio 2023-24 il valore era di 30, ora è a 50 almeno".