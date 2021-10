Barella sempre più top player: “Rinnovo e capitan futuro, l’Inter lo blinda”

Presente e futuro dei nerazzurri: l'Inter è pronta a blindare il centrocampista, tra i 30 candidati per il Pallone d'Oro

La consacrazione dopo una stagione da urlo con l’Inter di Antonio Conte e con la Nazionale di Roberto Mancini, con vittorie di scudetto ed Europei. Nicolò Barella vive un momento d’oro e non a caso è stato inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro. Una grande soddisfazione per l’ex Cagliari, che ora attende il rinnovo di contratto coi nerazzurri. Ne ha parlato anche ieri Beppe Marotta, che ha ammesso: “Barella ha dimostrato di affermarsi sempre più con continuità e oggi ci troviamo davanti ad un campione: è giusto gratificarlo economicamente per quanto ha fatto. Non è un rinnovo, è una gratificazione: è giusto adeguarlo ad una fascia importante di giocatori. Capitano? Sarebbe bello, Handanovic ha la sua età: il capitano è una qualifica che non si regala, bisogna avere le qualità professionali e umane per essere un leader. Barella può cominciare a diventarlo”.