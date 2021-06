Barella, c’è chi ne va matto e chi prepara 70 mln. “E l’Inter risponderà così”

Il capitano del futuro presto discuterà il rinnovo coi nerazzurri: ma per lui in giro per l'Europa c'è la fila

E' Nicolò Barella uno dei pilastri su cui si baserà l'Inter del futuro. Non c'è discussione in merito, per nessuna cifra sarà infatti lasciato partire il calciatore classe '97. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "La lista delle pretendenti si allunga di giorno in giorno, soprattutto ora che si sono riassestate le panchine più pesanti del continente. Prendiamo il Real Madrid. Vero che al momento ha una rosa extra large, ma Ancelotti va matto per Nicolò e chiederà a Florentino Perez di fare un tentativo. Dovrà accodarsi ad Atletico, Bayern, Arsenal, Tottenham e Liverpool, che già hanno fatto dei sondaggi. I bavaresi sarebbero pronti a offrire 70 milioni, quando l'Inter due stagioni fa lo ha prelevato dal Cagliari per 40 milioni più bonus. Ma dall'altra parte, a meno di clamorose sorprese, la risposta sarà "no, grazie"".