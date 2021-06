Inter, anche in questo mercato confermata la ‘regola Marotta’: in 4 tolti dal mercato

Nonostante i tanti problemi economici, anche in questa sessione di mercato l'Inter non verrà meno alla 'regola Marotta'

Marco Macca

Nonostante i tanti problemi economici che si trova ad affrontare in queste settimane, anche in questa sessione di mercato estiva l'Inter non verrà meno alla 'regola Marotta'.

Come scrive calciomercato.com, infatti, in tutte le sue esperienze da dirigente di alto livello, Marotta ha sempre privilegiato una squadra con una fortissima spina dorsale. Ovvero un asse centrale (portiere, difensore centrale, centrocampista centrale e attaccante) di assoluto affidamento, in grado di trascinare tutta la squadra. Ecco perché, nonostante le tante richieste, la dirigenza nerazzurra ha tolto dal mercato Handanovic, de Vrij, Barella e Lukaku. Quattro calciatori che rappresentano una continuità tecnica e la certezza dell'ambizione del progetto nerazzurro:

"Così l'asse Handanovic-de Vrij-Barella-Lukaku è considerato intoccabile, per permettere di creare una continuità fra l'Inter vincente di Antonio Conte e la nuova Inter.E' per questo motivo che gli elementi 'sacrificabili' sono stati individuati fra quelli che fanno comunque da contorno al perno intorno della squadra. In questo senso, sia Hakimi che Lautaro Martinez sono giudicati elementi dei quali, a fronte di adeguate offerte, i nerazzurri possono fare a meno con minor preoccupazione rispetto ad altri", si legge su calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)