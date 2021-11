Bastoni fa 100 in Serie A: da promessa a colonna dell’Inter del presente e del futuro

Il difensore classe '99, arrivato a Milano nell'estate del 2019, in poco tempo è diventato un simbolo nerazzurro

Fabio Alampi

La gara di domenica sera contro il Milan resterà a lungo nella memoria di Alessandro Bastoni: non tanto per il risultato, quanto per il suo significato. L'ultimo derby rappresenta infatti la presenza numero 100 in Serie A per il difensore dell'Inter. Un traguardo prestigioso, tagliato a soli 22 anni. Inter TV ripercorre le tappe della crescita del centrale classe '99, passato in poco tempo da giovane promessa del calcio italiano e vera e propria colonna nerazzurra del presente e del futuro.

La scalata in nerazzurro

"Fortissimo nel gioco aereo e dotato di grande tecnica, già dal suo esordio nella massima serie si intravedevano le sue enormi qualità. Quel giorno è datato 22 gennaio 2017, in un Atalanta-Sampdoria: fu Gian Piero Gasperini a dae fiducia all'allora 17enne. Le sue prestazioni con i bergamaschi non passarono inosservate: l'Inter lo acquista nell'estate del 2017, prima di girarlo in prestito prima alla stessa Atalanta e l'anno dopo al Parma. Nella stagione 2019/20 si merita un posto nellarosa dell'Inter: tornato alla base, non ci mette tanto a conquistare tutti. Osserva, fatica, impara e mette in pratica: allenarsi ogni giorno con Skriniar, de Vrij e Godin non ha prezzo, aspetta con pazienza e, a fine settembre 2019, esordisce nella vittoriosa trasferta contro la Sampdoria. Da lì non guarda più indietro, diventando un titolare fisso nella scacchiera nerazzurra e uno degli eroi della cavalcata scudetto. Sono oggi 69 le presenze con l'Inter, condite da 2 gol e 6 assist: ora si guarda avanti, con l'augurio di raggiungere tanti altri traguardi".

Nuovo simbolo nerazzurro

Diventato in poco tempo un titolarissimo dell'Inter, blindato a fine maggio dalla società con un rinnovo fino al 30 giugno 2024, Bastoni ha tutte quelle qualità che lo rendono uno dei simboli del presente e del futuro: giovane, italiano, talentuoso, già affermato anche a livello internazionale, tifoso interista fin da bambino, rappresenta il prototipo del calciatore ricercato dalla dirigenza. Idolo dei tifosi e insostituibile anche per Inzaghi, Bastoni ha tutto per fare la storia dell'Inter. La sua volontà coincide con quella del club: lo scudetto vinto la scorsa stagione deve essere solamente l'inizio.