Ag Bastoni: “Felicissimo all’Inter. Ha firmato un contratto e lo rispetterà”

Tullio Tinti , agente di Alessandro Bastoni , difensore dell'Inter, ha parlato così del futuro del suo assistito, che piace molto ai top club europei: "Bastoni ha firmato un contratto tre mesi fa, il Newcastle non l'ho ancora sentito. Lui è felicissimo di stare all'Inter, non c'è questo problema. Le società di calcio sono aziende e devono fare i conti: la proprietà cinese ha problemi, o vende o deve arrangiarsi in un altro modo. Sono società private, le gestiscono le proprietà. Una cessione di Alessandro? Prenderemmo in esame le cose, ma lui ha firmato un contratto e io e i miei calciatori li rispettiamo. Lui è tifoso dell'Inter fin da bambino, il problema non esiste.

Raspadori? Le notizie non sono sempre vere, fanno gioco a Carnevali. E' stato un mercato difficile, il ragazzo vuole giocare nel Sassuolo e vuole fare i passaggi giusti. E' talmente intelligente che non sbaglia una virgola. Via a gennaio? Nel calcio può succedere di tutto, oggi non c'è questa prospettiva, poi nella vita non si sa. Devono essere i club a decidere se vendere o no: dobbiamo togliere questa cosa che i procuratori decidono, non è così".