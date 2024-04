L'ultimo, il terzo consecutivo, è arrivato nell'ultima partita di campionato giocata a San Siro contro l'Empoli: una palla perfetta, come di consueto, per il sinistro di Dimarco. Ma, Empoli a parte, Alessandro Bastoni è ormai diventato un vero fattore nella fase offensiva dell'Inter di Simone Inzaghi. Il gioco della squadra lo aiuta, e lui che ha sempre avuto una qualità fuori dal comune, riesce spesso e volentieri a servire palle deliziose per i compagni. Non a caso, se si guardano i 5 principali campionati europei, Bastoni è il primo difensore del continente per assist serviti negli ultimi 5 anni (dal 2019 in poi), ben 17. Un numero impressionante, che lo mette davanti a gente come Pavard, attuale compagno di squadra dell'Inter, ma non solo. Ecco la top 10: