Inter, Bastoni ancora a parte. Domani torna in gruppo? D’Ambrosio scalpita

Il difensore si è fatto male nella gara con il Bologna e la sua assenza nelle ultime gare si è fatta sentire: ci sono ancora chance di vederlo in campo contro la Juve

Ancora qualche apprensione su Bastoni. Il giocatore non è rientrato in gruppo neanche oggi: è reduce da un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra e ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Ma resta ancora la possibilità di vederlo in campo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Da domani dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei compagni. "La sua assenza si è avvertita eccome, in entrambe le fasi. Bastoni infatti è cresciuto molto in marcatura ed è fondamentale pure in impostazione e spinta", scrive di lui La Gazzetta dello Sport.