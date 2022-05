Inter, è Bastoni il sacrificato? Servono 60 milioni, lotta in Premier: United in pole

Il difensore potrebbe lasciare l'inter in estate, è lui il giocatore che verrà sacrificato per sistemare i bilanci del club

Andrea Della Sala

Il vertice in casa Inter di ieri è servito per pianificare il mercato di quest'estate che dovrà rendere l'Inter ancora più competitiva. Ma non solo: sarà necessaria una cessione importante e in linea di massima è stato scelto il giocatore che verrà sacrificato.

"La situazione dei conti del club è più serena, però anche stavolta sarà indispensabile il sacrificio di un big. Considerando che si farà di tutto per evitare la cessione di Lautaro Martinez, ecco allora che la rosa dei candidati diventa ristrettissima. Per età, ruolo e valore di mercato, tutti gli indizi portano ad Alessandro Bastoni che rispetto ad altri è “meno complicato” da rimpiazzare. Bastoni potrebbe scatenare un’asta in Premier: il Tottenham di Antonio Conte sta monitorando con attenzione, anche perché difensore mancini, di qualità e forza fisica come Alessandro, non ce ne sono molti in giro. Il City di Guardiola in passato aveva chiesto informazioni e anche stavolta potrebbe provare a fare il blitz, ma oggi l’ipotesi più credibile per Bastoni resta l’altra squadra di Manchester, lo United di Ten Hag", riporta La Gazzetta dello Sport.

"L’ex tecnico dell’Ajax è stato scelto per far partire un nuovo ciclo che possa riportare in fretta i Red Devils tra i top club d’Europa. Bastoni piace molto a Ten Hag, che ama i difensori di personalità, quelli tatticamente sempre lucidi e attenti ma che sappiano anche impostare con la facilità dei registi. Lo United negli anni ha dimostrato di non avere problemi a investire pesantemente sui difensori, ma quei 92 milioni spesi nel 2019 per Maguire gridano ancora vendetta. Per Bastoni ci vogliono almeno 60 milioni di euro, per meno l’Inter non prenderebbe nemmeno in considerazione l’ipotesi della cessione. Lo United lo sa e sta studiando l’offerta giusta", spiega il quotidiano.