Dybala, Mkhitaryan e un vice Brozovic: tre regali per Inzaghi per un’Inter al top

Il tecnico ha avuto una riunione lunga con la società per definire la strategia sul mercato e per pianificare la prossima stagione

"Col rinnovo già in forno, per Simone servono però pure guarnizioni adeguate per rispettare la missione aziendale. Per questo, durante il vertice al decimo piano di viale della Liberazione, Paulo Dybala era presente anche senza essere nominato: l’Inter tutta sarebbe entusiasta di accoglierlo. Anzi, lavora per quello, senza angosciarsi sulle tempistiche visto il gradimento della Joya. I prossimi risparmi sugli ingaggi di Vidal e Sanchez da poco meno di 20 milioni lordi aiuteranno a formalizzare un’offerta che si avvicini alle richieste del giocatore: si ragiona sempre su un triennale da 6 più uno di bonus", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’altro parametro zero sul tavolo del summit è stato Mkhitaryan: oggi l’armeno si gioca un trofeo con la Roma, ma non è detto che rinnovi per tempo. E Marotta e Ausilio vogliono infilarsi proprio in questo intervallo per farlo diventare un titolare aggiunto per il centrocampo. Proprio lì, col tempo è diventata urgente la necessità di arruolare un vice-Brozo: Kristjan Asllani, 20enne albanese dell’Empoli, assume ogni giorno contorni più chiari, ma molto dipenderà dalla formula con cui convincere i toscani", aggiunge il quotidiano.