CdS – Se resta Lautaro, via uno tra Bastoni e Skriniar. “L’Inter ha bloccato il sostituto”

"Se non sarà Lautaro, partirà uno tra Bastoni o Skriniar. Non si scappa: un pezzo pregiato dovrà lasciare la Pinetina. E se non all’argentino, toccherà ad uno dei due difensori". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al sacrificio pesante che l'Inter dovrebbe fare in estate per poi finanziare il mercato. Le linee guida - attivo di 70 mln di euro e taglio al monte ingaggi del 10-15% - sono già note ma una cessione importante potrebbe esserci per evitare di perdere più giocatori importanti per Inzaghi. "È vero che nella lista ci sono pure Barella e Dumfries, ma un addio in difesa potrebbe essere compensato dall’innesto di Bremer. L’Inter, infatti, si è mossa con grande anticipo per il brasiliano, raggiungendo un accordo di massima con il suo entourage. Manca, invece, l’intesa con Cairo, che, però, avrebbe promesso al difensore di non esagerare con le richieste, agevolando così il suo approdo in una big. Insomma, con in mano un sostituto adeguato, sarebbe più semplice da gestire la partenza di pilastri come sono ormai da considerare Bastoni e, soprattutto, Skriniar", conferma poi il CorSport.