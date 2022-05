FCIN1908 / Inter, su Bastoni 2 big in pressing. Skriniar, la posizione del club

Non parliamo ancora di trattative né di offerte giunte all'Inter ma di una presa di coscienza da parte di Bastoni e del suo entourage

Zhang ha imposto di chiudere il mercato con un cospicuo saldo attivo tra cessioni e acquisti e in questo momento, tra i calciatori che hanno più richieste, c'è sicuramente il nome di Alessandro Bastoni. Per adesso non c'è niente di definito, ma dalla Premier qualcosa si sta muovendo.

Non parliamo ancora di trattative, né di offerte giunte in Viale della Liberazione, ma di una presa di coscienza da parte di Bastoni e del suo entourage, i quali hanno capito di non essere intoccabili. Così come non lo sono Lautaro e Barella. Per tutti c'è un prezzo e si ascoltano eventuali proposte (si ascoltano che non vuol dire si accettano). Diverso è il discorso per Skriniar, lo slovacco è l'ultimo elemento di cui Ausilio e Marotta vorrebbero privarsi.