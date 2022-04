FCIN1908 – L’Inter sorride: solo crampi per Bastoni, già domani in gruppo. Ok col Milan

Arrivano ottime notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi in vista del derby di martedì sera col Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Arrivano ottime notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi in vista del derby di martedì sera contro il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come appurato da FCInter1908.it, infatti, per Alessandro Bastoni, uscito anzitempo dalla sfida di ieri sera al Picco contro lo Spezia, si tratta soltanto di crampi e già domani lavorerà contro il gruppo per preparare la gara contro i rossoneri.

Al termine della sfida di La Spezia, Simone Inzaghi aveva mostrato ottimismo riguardo alle condizioni del difensore, sensazioni positive confermate quest'oggi. Bastoni, dunque, è pienamente disponibile in vista delle prossime partite contro Milan e Roma. Una fase cruciale della stagione che l'Inter, dunque, può affrontare al completo.