Inter cooperativa del gol: perla di Brozo punto di svolta nella volata scudetto

La rete del croato è la prima stagionale in campionato: salgono a 17 i marcatori nerazzurri nella competizione

Un gol di grande importanza, come sottolinea TuttoSport. Questo il focus: "Marcelo Brozovic si è spinto un po’ più in là perché, in occasione del gol che ha sghiacciato la partita, ha provveduto a fornire dalla trequarti il cross per D’Ambrosio e poi - con uno scatto da ottocentista - è andato a raccogliere la torre del compagno, bucando Provedel con un gran destro che è finito proprio sotto la traversa. La perla del croato segna un altro punto di svolta nella volata scudetto perché Brozovic - fin qui a segno soltanto in Champions con lo Sheriff - è stato il 17° interista ad andare in gol in campionato (meglio i nerazzurri hanno fatto con 18 soltanto nel 2007/08 e nel 2019/20), questo evidenzia ulteriormente quante soluzioni abbia questa Inter per decidere le partite, il che è fondamentale in una volata in cui il pallone presto inizierà a pesare come una palla medica".